المصدر: الامارات اليوم

بيسمارك

أعلن نادي الكويت الكويتي فسخ عقد اللاعب البرازيلي بيسمارك، بعد أقل من شهر من انضمام اللاعب إلى الفريق، إذ كان نادي خورفكان قد فسخ عقد اللاعب أيضاً خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ليوناردو

نشر لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، على حسابه في «إنستغرام» صورة للاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، وعلّق عليها قائلاً: «قريباً»، في إشارة إلى اقتراب اللاعب من المشاركة في المباريات بعد غيابه عن الفريق في آخر ثلاثة أسابيع.

قائمة

طالب مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي، مدرب المنتخب الوطني، الصربي يوفانوفيتش، باختيار اللاعبين الأكثر جاهزية في قائمة المنتخب المتوقع إعلانها بداية الشهر المقبل استعداداً لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا، محذرين من استمرار تجاهل اللاعبين المتميزين.