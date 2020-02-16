الشارقة يهزم «السماوي» ويعزّز صدارة دوري اليد

المصدر: جوني جبور ■دبي

عزّز فريق الشارقة لكرة اليد صدارة الدوري العام، في ظل استمرار ملاحقة شباب الأهلي له، وذلك بعد نجاح الفريقين أول من أمس، في تحقيق فوزين مستحقين في افتتاح الجولة 12 من البطولة، حيث تمكن «الملك» من تخطي عقبة ضيفه بني ياس بنتيجة «37-28»، بينما فاز شباب الأهلي على الظفرة «31-24».

ورفع الشارقة رصيده في القمة إلى 36 نقطة، بالعلامة الكاملة، وبفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي الوصيف برصيد 31 نقطة، في المقابل ظل بني ياس والظفرة متساويين في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

وبالعودة للقاء الشارقة وبني ياس، وهو الفوز الـ12 لـ«الملك» على التوالي، فقد دخل الشارقة المباراة بقوة، وأنهى الشوط الأول متقدماً على بني ياس بفارق سبعة أهداف بنتيجة «19-12»، قبل أن يواصل توسيع الفارق خلال الشوط الثاني وحسم المباراة لصالحه «37-28».

وفي سيناريو مشابه، وعلى صالة شباب الأهلي، فرض أصحاب الضيافة أفضليتهم على نتيجة الشوط الأول من لقاء الظفرة، والذي انتهى لصالح شباب الأهلي بفارق خمسة أهداف وبنتيجة «15-10»، قبل أن يتسع الفارق تدريجياً خلال الشوط الثاني ويفوز صاحب الأرض بنتيجة «31-24».