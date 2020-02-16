جوجيكا: طريقة فوز «الصقور» على العربي بمثابة معجزة كروية

المصدر: محمد فاضل ■دبي

أكد مدرب فريق الإمارات، المقدوني جوجيكا هادجفسكي، أنه لم يتوقع فوز فريقه على العربي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد أن كان «الصقور» متأخراً 1-3 حتى آخر دقيقتين من زمن المباراة، واصفا ما حدث من تغيير جذري في النتيجة، وتحقيق الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بمثابة المعجزة الكروية غير المسبوقة له شخصياً، ولا لنادي الإمارات، منوهاً إلى أن سبب وصفه ما حدث بالمعجزة الكروية لا يعود إلى أن هذه النتيجة غير معتادة في كرة القدم، بل لطريقة الفوز، وظروف المباراة وما شهدته من تهديد صدارة فريقه للبطولة، مؤكداً أنه قام بالمجازفة للحد من أسلوب لعب العربي الدفاعي، من خلال مطالبه اللاعبين بالاندفاع هجومياً إلى الأمام بكل طاقتهم الممكنة، معبراً عن سعادته كون النتيجة عززت حظوظ الإمارات بالصعود لدوري الخليج العربي في الموسم المقبل، يعد انفراده بالصدارة برصيد 30 نقطة، فيما يحل دبا الحصن ثانياً برصيد 27 نقطة، ويأتي دبا الفجيرة ثالثاً بـ 21 نقطة.

وتالياً نص المقابلة التي أجرتها «الإمارات اليوم» مع جوجيكا:

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