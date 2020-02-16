الوحدة يواجه الشرطة العراقي دون المنهالي والزعابي

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

يختتم الوحدة مساء اليوم تحضيراته للقاء الشرطة العراقي الذي سيقام يوم غدٍ في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا على استاد فرانسو حريري في مدينة أربيل.

وكانت بعثة العنابي قد توجهت إلى العراق صباح أمس على متن طائرة خاصة بعد أن خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب أكاديمية النادي، وتضم البعثة 20 لاعباً، بالإضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري، وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بمران واحد على ملعب المباراة ليتجنب اللاعبون الإرهاق جراء رحلة السفر.

وقال نادي الوحدة عبر حسابه على «تويتر»، إن المدرب الإسباني خيمنيز، استدعى للمباراة كلاً من محمد الشامسي، وراشد علي، وهزاع عمار، في حراسة المرمى، وفارس جمعة، ولوكاس بيمنتا، وشانغ رم، وخالد إبراهيم، وحسين عباس، وماجد عبدالله، وعبدالله الكربي، وإسماعيل الحربي، في خط الدفاع، وإسماعيل مطر، وباول مبوكو، ولي ميونغ، وخميس إسماعيل، ومنصور الحربي، وإسماعيل الزعابي، للوسط، وتيغالي، وخليل إبراهيم، ويحيى الغساني، للهجوم،

واستبعد المدرب الثنائي طحنون الزعابي ومحمد المنهالي بداعي الإصابة.

من جانبه أكد المدرب خيمينز جاهزية فريقه لخوض المباراة، مشدداً على أن تحضيرات العنابي جرت بجدية تامة للعودة بنتيجة إيجابية من أربيل لضمان الحفاظ على حظوظ التأهل للدور الثاني.

وقال في تصريحات صحافية: «الوحدة جاهز للمباراة ولم نحسم بصورة نهاية التشكيلة التي سنواجه بها الشرطة، اذ ستبقى الأمور المتعلقة بالتشكيل واللمسات الأخيرة على طريقة اللعب حتى المران الأخير الذي سيجرى اليوم».

يذكر أن الوحدة تعادل في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا أمام الأهلي السعودي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الشرطة ضد الاستقلال الإيراني.