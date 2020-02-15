العين ينتزع وصافة الدوري بدعم من جوجاك

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

صعد العين إلى وصافة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه اتحاد كلباء 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 14 التي أقيمت أمس، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 31 نقطة، ويصبح على بعد خمس نقاط من شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 13 نقطة بالمركز الـ11، وعلى بعد نقطة من المركز 13 المؤدي للهبوط.

وعلى الرغم من أنها المباراة الأولى للاعب المجري جوجاك، إلا أنه ظهر بمستوى فني رائع، وانسجم كثيراً مع زملائه، وكان مصدر انطلاق هجمات العين باتجاه مرمى كلباء، فضلاً عن تسجيله الهدف الثالث للعين.

وفي التفاصيل، بدأت المباراة هجومية، وتمكن العين من تسجيل الهدف الأول (18) عن طريق عمر ياسين، بعد تمريرة من بندر الأحبابي، سبقه خطأ دفاعي في التشتيت لمدافع كلباء.

ونجح اتحاد كلباء في إدراك هدف التعادل عن طريق التوغولي مالابا، مستفيداً من خطأ دفاعي للاعب العين إسلام خان، الذي وضع مالابا بمواجهة مريحة أمام مرمى خالد عيسى، مسدداً على يساره، مسجلاً هدفاً جميلاً (20)، وتدخل حارس كلباء جمال السراح، وأبعد كرة رأسية للبرازيلي كايو كانت في طريقها للشباك (24).

وسجل اتحاد كلباء هدفاً عن طريق البرتغالي ريكاردو غوميز، بعد تسديدة قوية برأسه، فشل حارس العين خالد عيسى في إبعادها، على الرغم من أن الكرة كانت في متناول يديه، لكن الحكم ألغاه لاحقاً، بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد ثبوت ملامسة الكرة ليد مالابا (42)، ولم يتأخر العين كثيراً حتى سجل هدفه الثاني عن طريق التوغولي لابا كودجو، بعد تسديدة من على مشارف الجزاء (44)، وكاد جوجاك أن يزيد غلة العين، بعد تسديدة هائلة اصطدت بالدفاع وذهبت إلى ركنية (45+2).

وتدخل جمال السراح وأمسك بكرة لعبها المجري جوجاك على رأس البرازيلي كايو، مضيعاً على العين فرصة هدف آخر (66)، ولجأ مدرب كلباء الأوروغوياني خورخي إلى إشراك وليد عمبر بدلاً عن داود علي في تبديل تكتيكي هجومي، وكادت أولى محاولاته الهجومية أن تسفر عن هدف لفريقه لولا أن التوغولي لابا لم يحسن التسديد الصحيح نحو المرمى.

وسجل جوجاك هدف العين الثالث بعد هجمة قادها سالم عبدالله في الدقيقة (71)، قبل إن يمررها لجوجاك الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك.

وتبادل جوجاك وكايو الكرة على مشارف جزاء اتحاد كلباء، إلا أن كرة الأخير ذهبت إلى أحضان الحارس جمال عبدالله (76)، كما وسدد كايو كرة قوية أخرى، ذهبت أعلى العارضة (82)، إلا أن كايو نجح في تسجيل هدف فريقه الرابع في الدقيقة (90+2).

جوجاك يحتفل بالتسجيل في مرمى فريقه السابق

احتفل لاعب العين المجري جوجاك بسعادة كبيرة بالهدف الثالث الذي سجله في مرمى فريقه السابق اتحاد كلباء، وغادره قبل أيام قليلة، في ردة فعل غير متوقعة، بعد الاستغناء عنه في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية، ولم يقتصر دور جوجاك على تسجيل الهدف، بل كان نجماً مؤثراً في المباراة.