«ريمونتادا» من الدرجة الأولى.. 3 أهداف آخر 10 دقائق

المصدر: محمد فاضل ■رأس الخيمة

واصل فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه العربي 4-3، أمس، ضمن منافسات الجولة 13، إذ فاجأ خصمه بـ«ريمونتادا» قلب فيها تأخره (1-3) حتى قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة، ليسجل ثلاثة أهداف في آخر 10 دقائق، منها هدفان في الوقت بدل الضائع، ليتفادى التعرض للهزيمة الأولى في مشهد. وسجل لفريق الإمارات البرازيلي ديغوا دا سيلفا (22)، والكولومبي تومي توبار هدفين (88) و(90+7)، قبل أن يسجل خالد خميس هدف الفوز (90+9)، بينما سجل للعربي فارس الجابري هدفين (50 و81) وطلال النوفلي (69)، وبهذه النتيجة عزز الصقور صدارته للبطولة برصيد 30 نقطة. وفي مباراة ثانية، فاز دبا الفجيرة على مسافي 4-1 على ملعب دبا، ليستأنف النواخذة انتصاراته بعد جولتين من النتائج المتواضعة، وسجل لمصلحة دبا الفجيرة البرازيلي إديبلسون بيريرا (66)، وأحمد خميس (69)، والبرازيلي فينيكيوس سيلفا (76)، وأحمد سالم (80)، بينما سجل لمسافي العاجي إبراهيما دياكيتي (65)، ليصبح رصيد دبا الفجيرة (21) نقطة في المركز الثالث. وفاز الذيد على العروبة بهدف نظيف سجله البرازيلي ديوناتان ماشادو (51)، ليصبح رصيد الذيد (14 نقطة) بالمركز السادس. وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة مباراتين عند الساعة 17:20، يلعب فيها مصفوت مع التعاون، بينما يستضيف دبا الحصن ضيفه البطائح في قمة الجولة الحالية، حيث يبلغ رصيد دبا الحصن 24 نقطة بمركز الوصيف، مقابل 19 نقطة للبطائح في المركز الرابع.

- الإمارات قلب تأخره أمام العربي من 1-3 إلى الفوز 4-3.