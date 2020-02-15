«هاتريك» لخيول غودولفين في سابع سباقات الكرنفال بميدان

المصدر: جوني جبور -دبي

واصلت خيول غودولفين تألقها في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، بعد أن نجحت جياد الإسطبل الأزرق في تحقيق الهاتريك (ثلاثة انتصارات) في أمسية السباق السابع، الذي أقيم أول من أمس على مضمار ميدان العالمي.

وأسهمت الفرس «ماجيك ليلي» في احتفاظ غودولفين بلقبه في بطولة «بلانشين»، حيث قادها الفارس وليام بيوك، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للفوز بلقب الشوط الرابع والرئيس بإجمالي جوائز بلغ ربع مليون دولار، متفوقةً بفارق 1.25 طولاً عن الفرس «نسرين» المملوكة لتيم فالور.

جاء أول انتصارات خيول غودولفين بفوز «يا حياتي»، بقيادة الفارس وليام بويك، بلقب «كأس ميدان» في الشوط الثاني، ثم فوز «عين حلو» بلقب الشوط السابع والختامي. وفي بقية النتائج، توج الجواد «بوشارت»، لفريق البيت الموحد، بالشوط الثالث.

وحقق «وادي»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، انتصاره الثامن في مسيرته، وتوج بلقب الشوط الخامس. وحسم الجواد «كابيزانو» لسلطان علي لقب الشوط السادس، والجواد «راسي» لمسلم علي قطن الشوط الأول «مزرعة الروية».

- «يا حياتي» افتتحت انتصارات غودولفين.