91 سفينة في أولى جولات «الشراعية 60 قدماً»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم تظاهرة رياضية تراثية بحرية، مع انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وكان مقرراً أن يقام هذا السباق في شهر نوفمبر الماضي، غير أنه ولدواعي أمن وسلامة المشاركين تم تأجيله بسبب الأحوال. ويجمع السباق 91 سفينة، على متنها ما يزيد عن 1000 بحار. ويتقدم قائمة السفن المشاركة المحامل منصور 1 والخياي 2 والقفاي 4 وليوا 5 والحظاي 7 والطف 9 وفزاع 11 وأطلس 12 وشمردل 15. ومن المنتظر أن ينظم النادي جولتين أيضاً، الثانية في 29 الجاري، ثم الختامية من خلال سباق القفال الشهير بنهاية الموسم.