ورشة تحكيمية تتناول لمسات اليد في نادي الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

استضاف نادي الشارقة ورشة تعريفية خاصة بالتعديلات الجديدة في التحكيم لمدربي أكاديمية كرة القدم بالنادي، بإشراف المحاضر ومقيم الحكام في اتحاد الكرة عبدالواحد خاطر، وبحضور المشرف الفني للأكاديمية جمعة ربيع.

وأكد عبدالواحد خاطر لـ«الإمارات اليوم» أن الورشة اشتملت على العديد من المحاور الخاصة بالتعديلات الجديدة في قانون التحكيم التي اعتمدها الاتحاد الدولي، وتم تطبيقها اعتباراً من الموسم الكروي الجديد، كان أبرزها لمسات اليد من قبل اللاعبين، سواء مدافعين أو مهاجمين، وكذلك ركلة المرمى، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تقديم شرح مفصل للمشاركين بشأن بعض الأمور الغامضة الخاصة بالتعديلات الجديدة في التحكيم، مؤكداً أن الورشة كانت ناجحة بكل المقاييس، شاكراً المشاركين على حرصهم على الإستفادة من مثل هذه الورشة. وأضاف عبدالواحد: «الورشة امتدت لنحو ساعتين ونصف الساعة، إذ تمت عملية الشرح لبعض التعديلات من خلال لقطات بالفيديو».