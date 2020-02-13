ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على «بنجاش» في «إعمار ماستر للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس، فريقها الإمارات للفوز على فريق بنجاش بنتيجة 10 أهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف الهدف، في بداية مشوارها بكأس إعمار ماستر للبولو.

أقيمت المباراة في نادي دبي للبولو والفروسية بالمرابع العربية بدبي، وتختتم البطولة المقامة بمشاركة أربعة فرق، السبت المقبل. وفي الجولة نفسها نجح فريق غنتوت في تجاوز فريق بن دري في أول ظهور لهما بالبطولة، بفوز صعب، وبنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة. جاء الشوط الأول من مباراة فريقي الإمارات وبنجاش حافلاً بالإثارة والندية، في ظل رغبتهما في السبق بتسجيل الأهداف، والذي بدأ بفريق الإمارات بهدفين مقابل هدف لفريق بنجاش، قبل أن يعزز فريق الإمارات التقدم بالهدف الثالث، وأضاف فريق بنجاش هدفه الثاني مع نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم فريق الإمارات 3-2.

وانتهى الشوط الثاني بتقدم فريق الإمارات 5-3، وواصل تقدمه في الشوط الثالث الذي انتهى 8-5 لمصلحة فريق الإمارات، وفي الشوط الرابع والختامي عزز فريق الإمارات تقدمه بهدفين، فيما سجل بنجاش ثلاثة أهداف، لينتهي اللقاء بـ10 أهداف لفريق الإمارات، مقابل ثمانية أهداف لبنجاش، مع إضافة نصف هدف له لفارق الهانديكاب بين الفريقين.

وتقام اليوم مباراتان لحساب الجولة الثانية قبل الأخيرة للبطولة، يتحدد بنهايتيهما طرفا نهائي البطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الإمارات وبن دري، تعقبها في الرابعة مباراة غنتوت وبنجاش.