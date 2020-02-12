مبارزة الإمارات تحصد ذهبيتي فرق «الإيبيه» و«الفلوريه» في «عربية السيدات»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

واصلت لاعبات الإمارات هيمنتهن على مسابقة المبارزة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ويسدل الستار على نسختها الخامسة مساء اليوم، عقب تمكنهن أمس على صالة نادي الثقة للمعاقين من الفوز بذهبيتي فرق سلاحي الإيبيه والفلوريه، وجاء ذلك عقب هيمنتهن أول من أمس على ألقاب الفردي.

ورفعت لاعبات الإمارات رصيدهن في مسابقة الرماية إلى أربع ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات، وخمس برونزيات، خصوصاً أن منافسات الفردي وحدها كانت شهدت فوز الإمارات بذهبيتي سلاحي الإيبيه والفلوريه، وفضية في الإيبيه، وأربع ميداليات برونزية.

وعقب نهاية المنافسات، توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، رفقة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة، ورئيس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة علي ميحد السويدي، وأمين عام اتحاد المبارزة الدكتورة هدى المطروشي؛ اللاعبات الفائزات.

وجاء إنجاز ذهبيتي الفرق بفوز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول في منافسات الإيبيه، بعد تغلبهن في النهائي على فريق نادي الأكاديمية الأولمبية للإيبيه السعودي بواقع «45-27»، فيما ذهبت البرونزية للاعبات فريق نادي بني ياس الرياضي الثقافي.

وبالصورة ذاتها، حققت لاعبات فريق نادي بني ياس الرياضي الثقافي ذهبية فرق الفلوريه، عقب الفوز في المباراة النهائية على فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة «41-40».

ويتكون فريق نادي الشارقة الذي توج بذهب مسابقة الإيبيه من: زينب الحوسني، والعنود السعدي، ودانة الشطاف، وفجر المرزوقي، فيما مثل فريق نادي بني ياس: نورة البريكي، وعزة الكعبي، وأشواق حيدر، وفاطمة الكعبي.

غلوم تنتزع ذهبية 5000 متر مشي

انتزعت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ميرة غلوم، ذهبية مسابقة 5000 متر مشي، التي أقيمت مساء أول من أمس على مضمار نادي الثقة للمعاقين، بعد أن حققت زمناً بلغ 40 دقيقة و31 ثانية و70 جزءاً من الثانية، متفوقةً بفارق أربع دقائق و22 ثانية على لاعبة جزر القمر هاجر محمد الزرعوني التي حلت بالمركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب عداءة نادي الشارقة الرياضي للمرأة مريم الرئيسي.

الكعبي تحصد ذهبية الوثب الثلاثي

حصدت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، لطيفة الكعبي، ذهبية مسابقات الوثب الثلاثي في ختام منافسات ألعاب القوى، بعد أن حققت قفزة بلغت 10.77 أمتار، متفوقةً بفارق 65 سنتيمتراً على لاعبة نادي الفتاة الرياضي الكويتي مريم كاظم التي حلت بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى مريم يوسف من نادي الشارقة الرياضي بوثبة بلغت 9.67 أمتار.

نهائي السلة يسدل الستار على النسخة الخامسة

يسدل الستار في السابعة من مساء اليوم على دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بإقامة المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة، التي تحتضنها صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتسعى أربعة أندية للفوز بلقب السلة، بعد أن نجحت في العبور إلى الدور نصف النهائي الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس، وجمع في مباراته الأولى حامل لقب النسخة الماضية سبورتينغ المصري أمام المجمع البترولي الجزائري، وأتبع بلقاء الوافد الجديد الأمل التونسي، أمام الفحيص الأردني.