«إيبكس» بطل كأس الإمارات للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فازت أكاديمية «إيبكس» بالمجموع العام في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي اقيمت في مجمّع حمدان الرياضي، على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة 800 سباح وسباحة من 30 نادياً وأكاديمية موجودة في الدولة، بتنظيم اتحاد الإمارات للسباحة، وأكاديمية «سي إس إيه»، وعقب انتهاء السباق، قام الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، والمدير المالي، خليفة الكعبي، بتتويج الفائزين، كما تم تكريم سباح المنتخب الوطني ونادي الوصل يوسف المطروشي، بلقب أفضل سباح في البطولة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز أكاديمية «إيبكس» بالمركز الأول في عدد النقاط في كأس الإمارات للبنات بعدد 2059 نقطة، بينما فاز نادي الوصل بالمركز الأول رجال بـ1774.5 نقطة، وفازت أكاديمية «إبيكس» بالمركز الأول في عدد الميداليات بعدد 56 ميدالية ملوّنة، كما فازت أكاديمية «جيتورز» بالمركز الأول في عدد الميداليات لفئة الأولاد بـ30 ميدالية ملوّنة.