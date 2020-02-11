منتخب الشباب يلاقي الكويت اليوم استعداداً لكأس العرب

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 عند الساعة 17:15 من عصر اليوم، بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، مباراته الودية الأولى أمام نظيره الكويتي ضمن معسكره الداخلي المقام في دبي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى الخامس من مارس 2020 بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر الحالي 27 لاعباً هم: ياسر حسن (اتحاد كلباء) فهد بدر (الإمارات) عبدالله محمد (بني ياس) أحمد محمود، حمدان عبدالرحمن، راكان وليد، زايد سلطان، مايد الحمادي، عبدالله محمد، عبدالله أبوبكر، هزاع سبيت خاطر (الجزيرة)، مايد الطنيجي (الرمس) عامر إبراهيم (الشارقة) حمدان حميد، عبدالرحمن عادل محمد عيسى (شباب الأهلي دبي)، عيسى خلفان (العين) حمد عبدالله (الفجيرة) عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن (النصر)، إسماعيل عمر، راشد عبدالله، عبدالرحمن صالح (الوحدة)، شهاب لشكري، علي إبراهيم (الوصل).

وتُمثل مواجهة اليوم أهمية كبرى بالنسبة للجهاز الفني بقيادة اليوناني كولومبوداس الذي يسعى للخروج بفوائد عدة، أهمها منح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب والوقوف على مستوياتهم، وتطبيق طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه في المباريات، وكذلك اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.

- السعودية تستضيف بطولة كأس العرب خلال الفترة من 17 فبراير إلى الخامس من مارس 2020 بمشاركة 16 منتخباً.