فيليبي يرحل عن الوصل «قريباً»

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف اللاعب البرازيلي ناثان فيليبي عن اقترابه من الرحيل عن صفوف الوصل خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نشر اللاعب على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام». ونشر فيليبي صورة له أثناء مشاركته في مباراة الوصل والعين في دوري الخليج العربي، بينما علق عليها بوضع رسمة تعبيرية عبارة عن قلب أصفر، وسهم يوضح رحيله باتجاه آخر، وكتب قائلاً: «قريباً». ويلعب ناثان فيليبي في صفوف «الإمبراطور» ضمن فئة المقيمين، إذ كان انضم الموسم الماضي إلى الفريق، وشارك في العديد من المباريات مع فريق تحت 21 سنة، بينما لم يثبت وجوده مع الفريق الأول.

- ناثان فيليبي شارك مع الوصل في مباريات دوري تحت 21 سنة، لكنه لم يثبت وجوده مع الفريق الأول.