المصدر: دبي-الامارات اليوم.

جمهور

أعلن نادي الشارقة تقديم تذاكر مباراته مع التعاون، التي ستقام اليوم في دوري أبطال آسيا، مجاناً للجمهور السعودي، وقال عبر موقعه في «تويتر»: «في إطار التعاون والصداقة بين الأندية الإماراتية والسعودية، فإن نادي الشارقة يقدم التذاكر مجاناً أمام الجمهور السعودي».

المغربي

أسند دبا الفجيرة مهمة تدريب الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى للمدرب المغربي أحمد المجاهد بدلاً من المدرب البرازيلي سيرجيو الكسندر الذي تم الاستغناء عنه لتواضع النتائج، وسبق للمدرب أحمد المجاهد قيادة فريق الناشئين بالنادي.

«الزعيم»

أطلق نادي العين هاشتاق خاص عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «روح الزعيم جمهوره»، لحث جماهيره على المشاركة في دعم اللاعبين معنوياً، سواء خارج الملعب أو داخله في لقاء اليوم أمام سيبهان بدوري أبطال آسيا.