«هجن العاصفة» تتألق في تحديات الثنايا لمهرجان ولي عهد دبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

تألقت هجن العاصفة في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، بعدما هيمنت على معظم الأشواط الرئيسة في تحديات الثنايا، أمس، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، إذ أقيم 13 شوطاً شهدت تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة للمؤسسات الكبرى.

وفرضت «هجن العاصفة» سطوتها على الصدارة في ثلاثة أشواط رئيسة، بينما ذهب الشوط الرابع إلى مؤسسة هجن الرئاسة، إذ فازت «الشاهينية» المملوكة لشعار هجن العاصفة بالصدارة في الشوط الاول للثنايا البكار المحليات بوساطة «الشاهينية» التي حسمت السباق بزمن قدره 12:14:2 دقيقة، وقاد مضمر هجن العاصفة المميز غياث الهلالي، «الشاهينية» إلى اعتلاء القمة، من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، بعدما تمكنت من قطع مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات في توقيت قدره 12:15:1 دقيقة.

وعاد المضمر نفسه مع الشعار ذات اللونين الأسود والأبيض لوضع بصمته الثالثة توالياً بقيادته «شاهين» إلى الانتصار في رحلة الكيلومترات الثمانية للثنايا الجعدان المحليات بعد مرور 12:26:7 دقيقة، بينما ظهر الشعار الأحمر المميز لهجن الرئاسة، من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات عن طريق «الفاتن»، الذي قدمه المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، على الصدارة بتوقيت قدره 12:21:4 دقيقة.

من جهة أخرى، أقيمت في الفترة الصباحية 14 شوطاً في سن الثنايا، تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية ضخمة، وكانت مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

ودفعت هجن العاصفة بالبكرة «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي، بقوة لتحصد اللقب في الشوط الأول للثنايا للبكار المحليات، بعد أن وصلت إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً قدره 12:24:6 دقيقة، أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان من نصيب «الفاتنه» بشعار هجن الرئاسة وقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، التي سجلت توقيتاً بلغ 12:24:3 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في جميع الاشواط الصباحية، كما قدم مضمر هجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي، «الوسمي» على القمة من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، الذي حقق توقيتاً 12:38:6 دقيقة، قبل أن يتدخل «المختبر» ويهدي شعار هجن الرئاسة ومضمره المميز سلطان محمد الوهيبي، ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصوله إلى خط النهاية في زمن بلغ 12:36:7 دقيقة.

على صعيد متصل، يصل قطار مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة إلى محطات الختام، وتنطلق اعتباراً من اليوم منافسات سن الحول والزمول، وسيكون التنافس على أشده بين أبناء القبائل في الفترة المسائية خلال 12 شوطاً مقسمة بين الحول المحليات والمهجنات والزمول المحليات والمهجنات.

المهرجان يصل اليوم إلى محطة الختام، بمنافسات سن الحول والزمول.