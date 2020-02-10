حكم يستبعد لاعبة بسبب طول أظافرها في «عربية السيدات»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

كشف الحكم الدولي الإماراتي، سالم الزعابي، أن طول أظافر المحترفة الأميركية في صفوف فريق سبورتينغ المصري، شاونتا ديار، كان وراء اتخاذ قرار استبعادها من التشكيلة الأساسية لفريقها، أول من أمس، أمام الرفاع البحريني، في مسابقة كرة السلة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في الشارقة. وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «القرار الذي اتخذ بحق لاعبة سبورتينغ ديار، جاء بالاستناد إلى لوائح الاتحاد الدولي، بعدم السماح لأي مسبب في تشكيل خطر على سلامة اللاعبين، ومن ضمنها الأظافر الطويلة».

وأوضح: «بعد التأكد من حالة اللاعبات وقبل إعطاء صافرة البداية، لفت انتباهي طول أظافر اللاعبة، لأتوجه مباشرةً إلى مدرب الفريق، وطلبت منه سحب اللاعبة من التشكيلة الأساسية واستبدالها بلاعبة أخرى، مع ربط عملية عودتها إلى أرضية الملعب بقص أظافرها، وهذا ما حصل بالفعل بعد خمسة دقائق من بداية المباراة، بعد أن طلب المدرب السماح للاعبة بالمشاركة، لأقوم مجدداً بالتأكد من أن الأظافر قد قصت بالفعل، وأنها لم تعد تشكل أي خطورة على لاعبات الفريق المنافس».

وأضاف: «الأمر ذاته الذي تم تطبيقه على لاعبة أخرى في فريق سبورتينغ، حين خاطبتها بضرورة خلع السلسال الذهبي من رقبتها».

ونجح فريق سبورتينغ المصري في حسم اللقاء أمام الرفاع البحريني بواقع «84-49».