طموح الأندية الإماراتية في أبطال آسيا «دور الـ 16 أولاً»

المصدر: منصور السندي وسيد مصطفى وأحمد طارق ومعاذ كمبال - دبي

تبدأ أندية دوري الخليج العربي رحلة جديدة في مسابقة دوري أبطال آسيا، اليوم، البطولة الأهم على مستوى بطولات كرة القدم في «القارة الصفراء»، دون أن تكشف بشكل صريح عن هدفها في المنافسة في اللقب، على الرغم من أنها تعلم منذ نهاية الموسم الماضي أنها ستشارك في دوري أبطال آسيا.

ويمثل الكرة الإماراتية في البطولة أربعة أندية، هي: الشارقة (بطل الدوري)، وشباب الأهلي (بطل كأس رئيس الدولة)، والوحدة (ثالث الدوري)، والعين (رابع الدوري).

وأكد ممثلون للأندية الأربعة، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهدف الأساسي هو التأهل لدور الـ16 أولاً، والتفكير في المسابقة القارية وفقاً لنتائج كل فريق والمرحلة التي وصل إليها».

عودة الشارقة

من جهته، أكد مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن «الشارقة يعود للمشاركة مجدداً في دوري أبطال آسيا للأندية، بعد أن غاب عنها لفترة طويلة منذ آخر مشاركة له في 2009»، وتمنى أن يظهر فريقه بشكل جيد في هذه البطولة، مؤكداً أن المنافسة والصعود للدور المقبل في هذه البطولة يعدان طموحاً مشروعاً للشارقة، ولكل الفرق المشاركة.

وقال العنبري، لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى لجميع الفرق الإماراتية المشاركة في هذه البطولة الظهور بشكل مشرف، والتمثيل الجيد للكرة الإماراتية في هذا الحدث الآسيوي».

وعن خططه في نادي الشارقة للتعامل مع مباريات البطولة الآسيوية في دور المجموعات، قال العنبري: «كل مباراة للشارقة في هذه البطولة تعد مهمة بالنسبة لنا وسنتعامل معها بحسابات خاصة، وسنسعى لتقديم كل ما نستطيع من أجل الظهور بشكل طيب، وفي كرة القدم فإن الأهم في كل مباراة هو العطاء في الملعب، وندرك تماماً أن المنافسة لن تكون سهلة كون كل فريق يطمح للصعود إلى الدور المقبل في البطولة».

وأوقعت قرعة البطولة الآسيوية، التي سحبت أخيراً، الشارقة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه فرق التعاون السعودي وبيروزي الإيراني والدحيل القطري.

يذكر أن الشارقة كان قد انسحب من منافسات الدور الأول للبطولة الآسيوية عام 2009، بسبب الظروف الصعبة التي كان يواجهها في ذلك الوقت، إذ كان مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وتعرض حينها لعقوبات قاسية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تضمنت غرامات مالية كبيرة، والإيقاف عن المشاركة في البطولة لمدة عامين.

«أولوية» شباب الأهلي

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فريقه يضع بطولة دوري أبطال آسيا ضمن أولوياته في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق سيتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، مشدداً على أنه لا يمكن التفكير في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتخطى الفريق في المقام الأول دور المجموعات.

وقال أروابارينا، لـ«الإمارات اليوم»: «اللعب في دوري أبطال آسيا مختلف تماماً عن المسابقات المحلية. سبقت لي المشاركة مع الوصل في البطولة القارية في 2018، وبالتأكيد مستويات الأندية ونسق المباريات مختلف تماماً بشكل أصعب في دوري أبطال آسيا، خصوصاً أن عدد دقائق اللعب الفعلي في البطولة القارية أكثر من مباريات الدوري، كما أن قوة المباريات وتركيز الأندية المنافسة يفرضان على أندية دوري الخليج العربي تقديم كل ما لديها».

وأضاف: «شباب الأهلي يخوض البطولة بعد غياب آخر نسختين، وبالتأكيد نحن نأمل أن نظهر بشكل جيد، إذ إن فرسان دبي يركز على جميع البطولات، ولا يمكن أن يفضل البطولات المحلية على مشاركته في دوري أبطال آسيا، خصوصاً أن اللعب على المستوى القاري يهم جميع الأندية، وأي فريق يتمنى المشاركة في البطولة الأفضل بالنسبة للأندية على مستوى القارة».

الوحدة متفائل

وأعرب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة، عبدالسلام جمعة، عن تفاؤله بظهور قوي لـ«العنابي» في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا طموحات كبيرة في البطولة الآسيوية هذا العام، سندخل المنافسات ونحن في أوج جاهزيتنا الفنية والمعنوية أيضاً، بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي خرجنا بها في الدوري المحلي، أعتقد أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، وأيضاً الجمهور الذي نعتبره اللاعب الأول في الفريق».

وأضاف: «ما يعزز ثقتنا في الظهور الأمثل للوحدة في دوري أبطال آسيا، وجود كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرة إلى جانب اللاعبين الشبان، لقد أسهم عمل إدارة شركة كرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية في وجود هذا الخلط من اللاعبين في الفريق، وأتصور أنهم قد وصلوا لمرحلة جيدة جداً من الانسجام المطلوب، نتمنى أن يواصلوا على المستوى نفسه في دوري أبطال آسيا».

وأكمل: «أود كذلك أن أشيد بعمل الجهاز الفني بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز، لقد قام بعمل جيد في الفترة الماضية وأحسن إعداد الفريق بالصورة المطلوبة، ليعيد الوحدة إلى مكانه الطبيعي في مقدمة الدوري، لقد قام بالفعل بعمل رائع نشكره عليه».

وشدد عبدالسلام جمعة على أن طموح أصحاب السعادة هو تخطي مرحلة دوري المجموعات، والوصول للأدوار الإقصائية كخطوة أولى نعمل على تحقيقها.

وأوضح: «من المهم أن نتعامل مع البطولة القارية خطوة بخطوة، ولا نفكر في أي مرحلة قبل أن نتجاوز الأخرى، لدينا ست مباريات سنلعبها في مرحلة المجموعات، وعلينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط خلالها لنضمن التأهل، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث».

العين.. كتابة التاريخ

بدوره، قال لاعب فريق العين، كايو كانيدو، إنهم يأملون تحقيق النهاية السعيدة في مشاركتهم الحالية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، لكن يتوجب عليهم أولاً التركيز في كل مباراة على حدة لتحقيق الفوز فيها للاستمرار في المنافسة، مشيراً إلى أن تاريخ «الزعيم» في البطولة القارية التي حققها في 2003 يفرض عليه أن يعيد ذلك الإنجاز مجدداً.

وأضاف كايو، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المسؤولين في النادي يدركون أهمية المنافسة في اللقب القاري، وأن ذلك سيجعلهم كلاعبين مطالبين بتقديم الأداء الأفضل والأقوى في كل مباراة يخوضونها، مشيراً إلى أنه يعرف تاريخ العين الآسيوي جيداً، ويدرك حجم التطلعات التي تضعها الجماهير عليهم لإعادة اللقب إلى دار الزين، بعد المحاولتين السابقتين عامي 2005 و2016».

وأشار لاعب فريق العين إلى أنهم يأملون تجاوز حمى البدايات، حينما يستهلون مشوارهم في مرحلة دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا بمواجهة سبهان الإيراني، مؤكداً أن التعادل الذي انتهت عليه مباراتهم أمام الشارقة في دوري الخليج العربي لن يلقي بظلاله على أدائهم في مواجهة يوم الثلاثاء، نظراً للاختلاف الكبير بين المسابقتين.

وقال اللاعب الذي يخوض موسمه الأول مع العين قادماً من الوصل: «هنالك فرق كبير بين البطولات المحلية والقارية، ومن بين الفوارق أن حكام المباريات لا يوقفون المباراة من أجل المخالفات البسيطة، ما يتطلب زيادة التركيز والسرعة من اللاعبين، لمواكبة مجريات اللقاء».

مجموعات الأندية الـ 4

المجموعة الأولى: الوحدة والشرطة العراقي والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني.

المجموعة الثانية: شباب الأهلي والهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي وشاهر خودرو الإيراني.

المجموعة الثالثة: الشارقة والتعاون السعودي والدحيل القطري وبيروزي الإيراني.

المجموعة الرابعة: العين وسبهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي.

تاريخ المشاركات

العين

المشاركات: 17.

أفضل إنجاز: البطل 2003.

آخر مشاركة: 2019 (دور

المجموعات).

الوحدة

المشاركات: 13.

أفضل إنجاز: نصف النهائي 2007.

آخر مشاركة: 2019 (دور الـ 16).

شباب الأهلي

المشاركات: 7.

أفضل إنجاز: 2015 (المركز الثاني).

آخر مشاركة 2017 (دور الـ 16).

الشارقة

المشاركات: 5.

أفضل إنجاز: 2004 دور الثمانية.

آخر مشاركة: 2009 (الانسحاب

من دور المجموعات).

الشارقة يعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد أن غاب عنها منذ 2009.