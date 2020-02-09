الياسي: خورفكان متمسك بالبقاء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال قائد فريق خورفكان، أحمد الياسي، إن فريقه كان الأقرب للفوز على الفجيرة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، أول من أمس، وإنه سعيد بنتيجة التعادل، وتابع في تصريح صحافي: «متمسكون بأمل البقاء مادام خياراً حقيقياً».

وأضاف: «نحتاج إلى الفوز على الفرق المنافسة لنا، وقد وضعنا في الاعتبار أن نحرز ثلاث إلى أربع نقاط من مواجهتَي حتا والفجيرة، لكننا تعادلنا وحصلنا على نقطتين، وهو أمر طيب، خصوصاً أننا بذلنا مجهوداً كبيراً، وكانت لدينا رغبة قوية في الفوز. وشدد على أن المهم أنهم لم يخسروا، خصوصاً في مباراة صعبة على الجانبين، بالنظر إلى تشابه الطموح بينهما. من جهته وصف حارس مرمى الفجيرة، إسماعيل التميمي، نقطة التعادل بالجيدة، وقال في تصريح صحافي: «نقطة تضاف إلى الرصيد بالتأكيد هي أحسن من لا شيء، فريقنا كان يطمح إلى تحقيق الفوز ونيل العلامة الكاملة، لكننا لم نوفق في ذلك واكتفينا بالتعادل»، مبيناً أن الفجيرة تفوق على خورفكان في المواجهات المباشرة بفوزه في الذهاب 2-1، إضافة إلى النتيجة الحالية.