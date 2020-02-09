فوز مهم للبطائح.. ومسافي يعرقل الوصيف في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز مسافي على دبا الحصن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى على ملعب مسافي، في أبرز مفاجآت دوري الهواة، نظراً إلى الفارق الكبير في ترتيب الفريقين.

واستفاد مسافي من النيران الصديقة لتحقيق الفوز بعد أن سجل لاعب دبا الحصن، سالم جاسم، في مرماه (18)، وبهذه النتيجة أصبح رصيد مسافي سبع نقاط في المركز قبل الأخير، بينما حافظ دبا الحصن على مركز الوصيف برصيد (24) نقطة.

من جانبه، حقق البطائح فوزاً صعباً على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، إذ سجل للبطائح البرازيلي ويندرسون ميراو (4) ومواطنه الكسيندر ميديريوس (90+6)، وسجل للتعاون سند علي (46)، وارتفع رصيد البطائح إلى (19) نقطة في المركز الثالث، وبقى التعاون أخيراً بنقطتين.

وتعادل العربي مع مصفوت بهدفين لكل منهما، وأصبح رصيد كل منهما (14) نقطة في المركزين السادس والسابع على التوالي، وسجل للعربي، البرازيلي الكسيندر بيرنارديس (12)، وفارس الجابري (31)، بينما سجل لمصفوت الفرنسي فاتري ساخي (29 و34).

العربي ومصفوت تعادلا 2-2 وأصبح رصيد كل منهما 14 نقطة.