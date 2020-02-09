المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مسابقة

أطلق نادي العين مسابقة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، تتضمن التصويت على نتائج مباريات الفريق، إذ يدخل صاحب التوقّع الصحيح لنتيجة المباراة سحباً على القميص الرسمي للفريق، يتم تسليمه له في متجر النادي عقب المباراة.

الأحبابي

أثنى صحافيون ومراسلو القنوات التلفزيونية على سعة صبر لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، في تعامله المهذب مع وسائل الإعلام وعدم رفضه لمطالبهم، اللافت أن اللاعب يتجاوب مع الإعلام حتى في حال كان فريقه خاسراً للمباراة، عكس كثير من اللاعبين والإداريين.

مفاجأة

أعربت عداءات شاركن، أمس، في نصف ماراثون بطولة إقليمية تستضيفها الدولة عن مفاجأتهن بإرسال اللجنة في الواحدة والنصف فجراً رسالة تتضمن في فحواها أن السباق سينطلق في السادسة والنصف صباحاً، من دون أي إخطار سابق عن تحديد زمن السباق.