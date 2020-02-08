جوجاك في العين والإدارة تنفي

المصدر: معاذ كمبال - العين

حضر لاعب فريق اتحاد كلباء، المجري جوجاك مباراة العين وضيفه الشارقة اليوم من داخل استاد هزاع بن زايد ليثير بذلك الجدل حولإمكانية انتقاله لصفوف "الزعيم" لكون أن النادي لا يزال لديه خانة شاغرة.

وكان فريق العين تعادل مع ضيفه فريق الشارقة مساء اليوم بهدف لكل.

ورصدت "الإمارات اليوم" وجود لاعب الوحدة واتحاد كلباء السابق في المدرجات ما يزيد من التكهنات حول إمكانية تعزيزه لصفوف فريقالعين قبل انتهاء فترة السماح للاعبين الغير مرتبطين بعقود والتي تنتهي يوم الأحد القادم.

لكن مدير فريق العين، أحمد الشامسي قال في تصريحات صحافية قبل انطلاقة اللقاء إن التعاقد مع جوجاك لا تتعدى كونها مجرد اشاعات.