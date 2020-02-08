عناق عيناوي - شرقاوي.. وشباب الأهلي الرابح الأكبر

المصدر: معاذ كمبال ■العين

أنقذ الدولي التوغولي لابا كودجو، فريقه العين من تلقي الخسارة الرابعة هذا الموسم، بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 86 بمرمى ضيفه الشارقة، أمس، على استاد هزاع بن زايد في ختام الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 28 نقطة في المركزين الرابع والخامس على التوالي، فيما أصبح فريق شباب الأهلي المستفيد الأكبر من اللقاء، بعد أن تجنب اقتراب «الزعيم» من المنافسة نظراً لأن فوزه بالأمس كان سيقلص الفارق معه إلى ست نقاط مع مباراة مؤجلة لـ«الزعيم» أمام اتحاد كلباء.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بفوز فريق الشارقة بهدف نظيف سجله البرازيلي، كايو لوكاس في الدقيقة الثانية، لكن التوغولي لابا استطاع أن يسجل هدف التعادل بكرة رأسية بعد مجهود متواصل للاعبي أصحاب الأرض على مدار الشوطين قاموا خلاله بالتسديد 29 منها 7 تصدى لها الحارس عادل الحوسني ببراعة، فيما قام زملاؤه في خط الدفاع بتشتيت الكرة 52 مرة.

وكان لافتاً أن البرازيلي كايو لوكاس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في مرمى فريقه السابق لم يحتفل بعد الهدف، إذ اكتفى بالوقوف تقديراً للسنوات التي قضاها لاعباً في صفوف «الزعيم» وحقق خلالها ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، بجانب الحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

وفي التفاصيل، لم يحتج لاعبو فريق الشارقة إلى أكثر من دقيقتين فقط من أجل كشف نواياهم الهجومية والوصول لشباك الحارس خالد عيسى، حينما توغل لاعب فريق العين السابق والشارقة الحالي، كايو لوكاس بالكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعين قبل أن يسدد كرة أرضية أمام ثلاثة من لاعبي العين لتستقر في شباك أصحاب الأرض وسط حالة من الذهول لدى لاعبي فريق العين.

واستفاد فريق الشارقة من تسجيل الهدف المبكر بشكل واضح إذ بسط سيطرته على الدقائق الأولى بصورة واضحة، وحصل على ثلاث فرص كانت كفيلة بزيادة غلته التهديفية لكن الاستعجال حرمهم الوصول للشباك، ومع مرور الوقت تحولت السيطرة بالكامل لأصحاب الأرض بسبب التراجع الكامل للاعبي الشارقة لمناطقهم الدفاعية للمحافظة على الهدف، فيما شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عدداً من الهجمات الخطرة المتبادلة لكنها ضلت جميعها طريق المرمى.

وانطلقت الحصة الثانية بتبديلين هجوميين من جانب مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي دفع بالثنائي إسلام خان وجمال معروف في مكان سعيد جمعة وعمر ياسين، وحسّنت التبديلات من الجانب الهجومي بصورة أكبر لدى الفريق، ومكنته من تشكيل الخطورة على مرمى الحارس عادل الحوسني، التي لم يجد معها الضيوف سوى البقاء في مناطقهم الدفاعية، وواصل فريق العين ضغطه المتواصل على مرمى الضيوف واستطاع أن يسجل هدف التعادل في وقت متأخر في الدقيقة 86 بواسطة مهاجمه التوغولي كودجو من كرة رأسية.

الشامسي: التعاقد مع جوجاك «إشاعة»

حضر لاعب فريق اتحاد كلباء، المجري جوجاك مباراة العين والشارقة أمس، من داخل استاد هزاع بن زايد ليثير بذلك الجدل حول إمكانية انتقاله لصفوف «الزعيم»، لكون النادي لايزال لديه خانة شاغرة، لكن مدير فريق العين، أحمد الشامسي قال في تصريحات صحافية قبل انطلاقة اللقاء إن «التعاقد مع جوجاك لا يتعدى كونه مجرد إشاعات».