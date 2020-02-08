سفيتولينا تشارك في «تنس دبي» ببطاقة دعوة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تلقت نجمة التنس الأوكرانية إلينا سفيتولينا بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق 17 الجاري على استاد السوق الحرة للتنس، وتحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ20 لانطلاقتها.

وتتطلع المصنفة الرابعة عالمياً لاستعادة اللقب الذي فقدته العام الماضي على يد السويسرية بيليندا بنتشيش، حيث أخفقت في محاولتها الاحتفاظ بلقب البطولة لثلاث سنوات متتالية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، عقب خسارتها في نصف النهائي أمام بنتشيش التي صعدت هذا الأسبوع إلى التصنيف الخامس عالمياً. وقال مدير البطولة، صلاح تهلك، في تصريح صحافي إن سفيتولينا منافسة قوية على اللقب رغم القائمة القوية للاعبات المشاركات.