عبدالقادر سعيد يكسر أفضل الأزمنة في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: أحمد طارق■دبي

بات الفارس المصري عبدالقادر سعيد أول المتأهلين إلى الجولة الأخيرة في بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز في لاس فيغاس الأميركية، بعدما قاد الفرس «أربيغ دو رو»، للفوز بالمركز الأول في منافسات حواجز ارتفاع 150 سم، ضمن بطولة كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز.

وحقق سعيد الفوز في المنافسات التي شهدت مشاركة 73 فارساً وفارسة، إذ أسفرت عن إكمال 28 فارساً للجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز سعيد، وأكمل الجولة في زمن (56.06) ثانية، كسر به أفضل الأزمنة المسجلة، بينما فاز بجائزة المركز الثاني الألماني كريستيان ألمان (م 38) بالجواد «سوليد غولد» في زمن (57.77) ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الإيرلندي جاك ريان (م 65) بالجواد «إسينار هاي هوبس»، وسجل زمناً بلغ (58.09) ثانية. في المقابل، أحرز الإيرلندي شين برين بالفرس «إفيتا» فوزاً رائعاً في أولى منافسات البطولة من فئة الخمس نجوم، على حواجز ارتفاعها (145) سم، وجرت على ميدان الصالة المغطاة بمشاركة 41 فارساً وفارسة.