120 لاعبا يشاركون في انطلاق كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

دشّن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، صباح أمس، منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للغولف، المقامة برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح. وأعلن الشيخ فاهم القاسمي انطلاق البطولة من خلال ضربة البداية بالمسار 1 بملعب نادي ياس لينك للغولف في العاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية، تصل إلى 120 لاعباً ولاعبة من الرجال والفتيات وجميع المراحل السنية، الى جانب قيادة اللعبة وروادها وأولياء الأمور، يتنافسون للفوز بلقب النسخة الثامنة.

وانطلقت منافسات البطولة بفئتي الرجال والشباب والناشئين والفتيات، وتتواصل اليوم بانطلاق منافسات فئة الصغار والمبتدئين، التي تشهد مشاركة أكثر من 25 لاعباً ولاعبة ممّن لا تتجاوز أعمارهم الـ12 ربيعاً، وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.