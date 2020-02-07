المري: «دبي للصحافة» ملتقى للإعلام العالمي في الترويج للفعاليات الرياضية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

رحّبت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة مجلس دبي لمستقبل الإعلام، منى غانم المرّي، بالنجم العالمي وحارس مان يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، والنجم الإسباني السابق ميشيل سلغادو، كما رحبت بأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر آل رحمة، ومدير التطوير الرياضي بالمجلس، علي عمر. وقالت في تصريح صحافي: «نادي دبي للصحافة بات ملتقى للإعلام العالمي في الترويج للفعاليات الرياضية التي تقام في دبي»، وذلك بمناسبة استضافته، في مقره الجديد، المؤتمر الصحافي للإعلان عن «كأس دبي للقارات تحت 13 سنة»، والذي حضره دي خيا.