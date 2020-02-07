لمسة «سحرية» من خلفان تضع الجزيرة في الوصافة

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أهدر شباب الأهلي 3 نقاط مهمة في صراع الصدارة، بعدما خسر من الجزيرة بهدفين لهدف أمس من لمسة سحرية للاعب الجزيرة خلفان مبارك، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي، في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، ليظل «فرسان دبي» بـ 36 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ارتقى الجزيرة إلى الوصافة بالنقطة الـ 30، وقلص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط.

ومنح شباب الأهلي الفرصة لملاحقيه على الصدارة لتقليص الفارق، إذ يلتقي، اليوم، العين مع الشارقة. وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، إذ لعب شباب الأهلي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد أحمد عبدالله جميل، قبل أن يخسر الجزيرة خدمات لاعبه البرازيلي برونو بالورقة الحمراء المباشرة بعد تدخل عنيف في حق مدافع شباب الأهلي في الدقيقة 78، وبعد نزوله بسبع دقائق فقط، كما تعرض مدرب شباب الأهلي أروابارينا للطرد بسبب الاعتراض على التحكيم.

سيطر الجزيرة على مجريات اللعب في أول خمس دقائق، وكان الأكثر نشاطاً في الناحية الهجومية، إذ سدّد عمر عبدالرحمن كرة قوية في الدقيقة الأولى مرت بجوار القائم، قبل أن يقود هجمة منظمة ومرّر الكرة إلى عبدالله رمضان، الذي مرّرها إلى علي مبخوت الذي سدد الكرة في المرمى مباشرة (4).

وردّ شباب الأهلي سريعاً من أول هجمة وصلت إلى عيد خميس، الذي لعب كرة عرضية ارتقى لها المولدوفي، لوفانور هنريكي، وحوّلها برأسه إلى المرمى (11)، بينما كاد لوفانور يضيف الهدف الثاني من مجهود فردي رائع، لكنّ علي خصيف تألق وتصدى للكرة، وأكملها الإسباني بيدرو كوندي، قبل أن يبعدها مجدداً حارس مرمى الجزيرة (20).

وبات «فرسان دبي» الأفضل بفضل النشاط الكبير من الأرجنتيني، فيدريكو كارتابيا، ولوفانور الذي أهدر فرصة أخرى من كرة عرضية لعبها عبدالله النقبي، وحولها اللاعب المولدوفي برأسه فوق العارضة (22)، بينما تراجع أداء الفريقين بعدما كثرت التمريرات الخاطئة من اللاعبين وتعددت المخالفات، إذ حصل عيد خميس وأحمد عبدالله جميل على إنذارين.

أما الشوط الثاني فشهد أفضلية من الجزيرة الذي سيطر على وسط الملعب، لكن من دون خطورة على مرمى شباب الأهلي، قبل أن ترتفع الإثارة بخروج أحمد عبدالله جميل، بالبطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني، ثم طرد المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، بسبب اعتراضه على الحكم (59).

ورغم النقص العددي في خط دفاع شباب الأهلي، إلا أن أروابارينا لم يشرك مدافعاً، واستمرت الأسماء نفسها التي بدأت المباراة، بينما أعاد النقبي للعب في مركز الظهير الأيمن، في المقابل ضغط الجزيرة لتسجيل الهدف الثاني، وأهدر مبخوت فرصة خطرة، عندما استلم كرة أمام منطقة الجزاء، وسددها في أقدام مدافعي شباب الأهلي.

وارتفعت الاثارة في الربع الأخير، بطرد لاعب الجزيرة برونو. وحين كانت المباراة تسير إلى التعادل، استغل الجزيرة هجمة مرتدة، فاستلم مبخوت كرة جميلة على الطرف، مررها إلى خلفان مبارك المنفرد ليضعها بلمسة سحرية بعد أن نقلها بحرفية فوق الحارس ماجد ناصر (88).

3

حالات طرد شهدها اللقاء، بعد أن تلقى لاعب شباب الأهلي، أحمد جميل، البطاقة الحمراء، ومدربه أروابارينا، ثم لاعب الجزيرة البرازيلي برونو.