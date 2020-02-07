حتا يهزم اتحاد كلباء في موقعة الـ 6 نقاط

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

حقق حتا فوزاً مستحقاً على مضيفه اتحاد كلباء بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت، أمس، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي، وأقيمت بملعب اتحاد كلباء، ليصبح رصيد حتا 12 نقطة في المركز الـ12 مؤقتاً، بانتظار مباراة الفجيرة وخورفكان، مساء اليوم، بينما بقي رصيد كلباء عند 13 نقطة في المركز الـ11.

وجاء هدف الفوز لحتا في الدقيقة 39 عن طريق البرازيلي، دوس سانتوس، الذي سدد برأسه كرة قوية تسلمها من عبدالله الصيعري من ضربة حرة مباشرة، وألغى الحكم، محمد عبيد خادم، الهدف بداعي وجود لمسة يد قبل أن يحتسبه بالعودة إلى تقنية الفيديو.