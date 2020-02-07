تيغالي يعاقب دفاع بني ياس بهدفين

المصدر: سيد مصطفى ■أبوظبي

واصل الوحدة انتصاراته في دوري الخليج العربي، وتمكن من تحقيق فوزه الخامس على التوالي، أمس، على حساب بني ياس، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في افتتاح الجولة 16.

وبهذه النتيجة رفع العنابي رصيده إلى 29 نقطة، فيما تجمد رصيد السماوي عند 20 نقطة. ووجد الوحدة الطريق سهلاً للوصول إلى مرمى بني ياس، فافتتح التسجيل عند الدقيقة 22، عبر نيران صديقة للاعب السماوي عامر مبارك. ونجح العنابي في تعزيز التقدم بإضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء، بعد خطأ فادح ارتكبه المدافع الصربي، ساسا، الذي دفع تيغالي من قميصه، رغم أن الكرة في طريقها إلى حارس المرمى، لينبري لها اللاعب نفسه وينفذها بنجاح «27». وعاد تيغالي ليوسع الفارق بإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة رأس، مستغلاً الخروج الخاطئ للحارس من مرماه «33». وقدم الوحدة أداءً هو الأفضل له هذا الموسم، وكان الطرف الأفضل على صعيد الاستحواذ.