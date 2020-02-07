تخصيص حافلات لنقل جمهور الشارقة إلى العين

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

كشف رئيس الاتصال الجماهيري في نادي الشارقة، منصور السهلاوي، أن النادي استعان بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحشد أكبر عدد من جمهور الفريق لمساندة «الملك» في قمة الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

وقال السهلاوي لـ«الإمارات اليوم» إنه متفائل بإمكانية حضور جماهيري كبير خلف الفريق، مشيراً إلى أنهم خصصوا حافلات لنقل المشجعين إلى مدينة العين، تنطلق من مقر النادي في الحزانة اليوم. وأشار كذلك إلى أن الجمهور تفاعل إيجاباً بدعوة المدرب، عبدالعزيز العنبري، له بالحضور ودعم الفريق، وقال: «الجمهور لن يرد طلب العنبري».

يذكر أن تدريبات الشارقة شهدت ارتفاعاً في معنويات اللاعبين، خصوصاً بعد الفوز على كلباء، الذي جاء بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، ويريد العنبري البناء عليها في المباراة الصعبة أمام العين.