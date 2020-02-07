المصدر: الامارات اليوم

تفاؤل

قال مدرب خورفكان، الصربي غوران، في تصريح صحافي قبل مواجهة الفجيرة اليوم، إنه يتفاءل باللعب على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، مشيراً إلى أن اللاعبين تأقلموا جيداً على أرضيته، بجانب أن معنوياتهم ترتفع كلما لعبوا عليه.

شركة

أسّس لاعب دولي سابق شركة لوكلاء أعمال للاعبين والمدربين في الإمارات، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن أحد أهم أهداف الشركة هو التشجيع على التعاقد مع اللاعبين المواطنين الموهوبين.

مطعم

افتتحت زوجة مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، آنا ماريا، أمس، مطعماً لتقديم المأكولات العالمية في العاصمة الرومانية بوخارست، وفقاً لما نشرته على حسابها في «إنستغرام»، إذ تعد آنا ضمن الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلدها.

حساب

أثنى مغردون، على الطريقة الجديدة التي انتهجها نادي الجزيرة في حساباته الرسمية، بوضع جماهيره في الصورة من خلال نشر القائمة المستدعاة من قبل الجهاز الفني قبل يوم من مواعيد المباريات، بجانب إيضاح موقف اللاعبين الغائبين.

مرشح

استغرب مراقبون قيام أحد الأندية بسحب ترشيح أحد منتسبيه لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، في الانتخابات المقبلة للدورة الجديدة 2020-2024، علماً بأن النادي المعني كان قد تقدم بالفعل باسم مرشحه قبل أن يقوم بسحبه بشكل مفاجئ.

كايو

قال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن لاعب الشارقة الجديد، المحترف البرازيلي كايو لوكاس، نجح في تقديم أوراق اعتماده مع الفريق، بعدما تمكن من تشكيل ثلاثي متفاهم مع زميليه ريان منديز ومحمد خلفان، وقاد الفريق إلى فوز كبير على كلباء في الجولة الماضية.

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