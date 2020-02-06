ماذا قال الاتحاد الآسيوي عن جمهور الزعيم العيناوي؟

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكد تقرير تحليلي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فريق العين الذي سيستهل يوم الثلاثاء المقبل مشواره في مرحلة دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا أن "الزعيم" يمتلك عناصر جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب القادرين على قيادته للذهاب بعيداً في البطولة لقارية.

ورصد الاتحاد الآسيوي تعطش الجماهير البنفسجية لتحقيق اللقب الآسيوي مجدداً بعد نسخة 2003، وقال: "ظلت جماهير العين ترقب طوال السنوات تكرار ذلك الإنجاز لكن ذلك لم يتحقق رغم أن الفريق، إلا أن ما يُحسب له تواجده الدائم في البطولة حيث تحمل المشاركة المقبلة رقم (17) للفريق.

وقال التقرير إن مدرب فريق العين الجديد، البرتغالي، بيدرو إيمانويل لديه الكثير من العناصر البارزة في الفريق أهمها هداف الدوري حتى الآن التوغولي لابا كودجو الذي يتصدر السباق برصيد 15 هدفاً، إلى جانب كايو كانيدو وبندر الأحبابي ومحمد عبدالرحمن وغيرهم من الخيارات الفنية القادرة على الذهاب بعيداً بالفريق "البنفسجي" في البطولة.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن "الزعيم" يقف على رأس ادارته المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل "44 عاماً" متسلحاً بطموحات كبيرة وخبرات تدريبية جيدة كان أهمها مع فريق ليماسول القبرصي حينما حقق لقبي الكأس وكأس السوبر عام 2016، وتوجه بعدها لتدريب فريق التعاون السعودي الذي قاده لتحقيق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.