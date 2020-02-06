غوران: حاجة خورفكان للفوز أكثر من الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب خورفكان، الصربي غوران توفيديتج، أن الهدف من المباراة التي ستجمع فريقه مع الفجيرة غداً ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري هو تحقيق الفوز لأهميته في اختصار فارق النقاط مع الفرق التي تتنافس معه على البقاء في دوري الأضواء، مؤكداً جاهزية الفريق.

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «لعبنا مباراتين جيدتين في الدور الثاني للبطولة، وحققنا بهما نتائج إيجابية، وقدم اللاعبون أداء رائعاً، وأنا سعيد لأن الأجانب الجدد تأقلموا بسرعة، ونتطلع لثالث نتيجة إيجابية بعد الفوز على الشارقة والتعادل مع حتا». وتابع: «هذه المباراة مهمة لنا أكثر من الفجيرة لحاجتنا للنقاط كاملة». من جانبه وصف مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة المباراة بالمهمة، وقال في مؤتمر صحافي: «نترقب خوض مباراة كبيرة مع فريق تطور كثيراً ويمتلك أجانب مميزين».