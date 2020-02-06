نجوم أرسنال يستعرضون حياة الرفاهية في دبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

نشر عدد من لاعبي أرسنال الإنجليزي على حساباتهم الشخصية في «إنستغرام» مجموعة من الصور، أثناء معسكرهم الحالي في دبي، إذ أظهروا حياة الرفاهية التي يستمتعون بها قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي، الأسبوع المقبل.

ونشر اللاعب الإيفواري، نيكولاس بيبي، مجموعة من الصور مع أصدقائه في دبي، وهو يعتلي سيارة رولزرويس، وسط تعليقات عديدة من متابعيه الذين أبدوا إعجابهم بالصور.

أما اللاعب الغابولي، بيير أوباميانغ، فنشر صورة له أثناء استقلاله الدرجة الأولى في الطائرة المتوجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى دبي، بينما نشر اللاعب الأوروغوياني، لوكاس توريرا، صورة له على أحد الشواطئ في دبي، عقب انتهاء الحصة التدريبية للفريق في مجمع ند الشبا الرياضي.