اتحاد كلباء وحتا.. مباراة الـ «6 نقاط» على طريق البقاء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يأمل فريقا اتحاد كلباء وحتا، تعديل موقفهما في ترتيب دوري الخليج العربي، والابتعاد عن منطقة الخطر، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة والربع مساء في استاد كلباء.

ويبلغ رصيد صاحب الأرض 13 نقطة في المركز 11، فيما يمتلك حتا تسع نقاط ويحتل المركز 13 قبل الأخير. ويبحث الفريقان عن الفوز، تحسباً لأي نتيجة أخرى تحققها فرق عجمان والفجيرة وخورفكان، يمكنها أن تصعب من المهمة مستقبلاً، لأن المباراة تساوي ست نقاط، كما يتطلع كلباء إلى رد الاعتبار لخسارته أمام «الإعصار» في الدور الأول بهدف نظيف.

في المقابل، يتطلع حتا إلى استثمار التعادل الإيجابي الذي حققه مع خورفكان (1-1) في الجولة الماضية وترجمة الأداء الذي يقدمه اللاعبون إلى نتيجة إيجابية أخرى، وتكرار نتيجة الفوز الذي حققه بهدف عبدالله الصيعري في الدور الأول. ويراهن مدرب اتحاد كلباء الأوروغوياني دا سيلفا على الهجوم قبل الدفاع، وذلك بعد أن تم تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مهاجمين على الرغم من التحاقهم بالفريق قبل وقت قصير، وتبقى المعضلة الوحيدة هي مدى تأقلمهم مع الفريق. أما «الإعصار» فيدرك تماماً أن الفوز ونيل النقاط الثلاث يعتبر المفتاح المؤدي للبقاء، على الرغم من افتقاده لأفضل لاعبيه عبدالله كاظم بسبب الإصابة، إلا أن مدربه اليوناني كونتيس أكد حاجة اللاعبين إلى تأدية المباراة بتركيز عالٍ من أجل تحقيق الانتصار.

وتعتبر المباراة «ديربي» جماهيرياً بسبب قرب المسافة بين طرفيها، لذا يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري مميز..

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