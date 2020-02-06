الوحدة وبني ياس.. سباق الانتصارات المتتالية

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يسعى فريق الوحدة، المنتشي بأربعة انتصارات متتالية في دوري الخليج العربي لكرة القدم، لإضافة نتيجة إيجابية أخرى، حين يستضيف بني ياس الساعة 5:30 مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من المسابقة.

ويعيش رجال المدرب الإسباني، مانويل خيمنيز، أفضل فتراتهم في الدوري المحلي هذا الموسم، بعد أن قفز الفريق للمركز الخامس على سلم الترتيب العام لجدول المسابقة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة الوصيف.

وأنهى الوحدة، مرحلة الذهاب من الدور الأول في المركز العاشر برصيد 15 نقطة فقط، إلا أن الحال تبدد بصورة كبيرة بفضل الصفقات التي أبرمها النادي خلال الانتقالات الشتوية، وأسهمت في تحسن العروض خصوصاً على صعيد الخط الخلفي، لدرجة أنه استقبل هدفين فقط في آخر أربع مباريات، بينها لقاءان بشباك نظيفة، وهذا بخلاف تلقيه أهدافاً في 12 مباراة متتالية من قبل.

وعاد أصحاب السعادة للواجهة من جديد بفضل تلك الانتصارات، ليرشحه الكثيرون للمنافسة على لقب الدوري، رغم فارق النقاط الـ10 الذي يفصله عن شباب الأهلي المتصدر.

وتبدو فرصة الوحدة أكبر في الفوز، رغم أن بني ياس تمكن من الفوز في الدور الأول 4/‏‏‏‏3، بفضل تألق هدافه السابق، الإسباني كوندي صاحب الـ«هاتريك»، لكنه لن يظهر مجدداً مع السماوي بعدما رحل إلى شباب الأهلي.

ويتسلح الوحدة بتاريخ مواجهاته مع بني ياس اذ سبق أن التقيا في 18 مباراة سابقة في الاحتراف، فاز العنابي 11 مرة، مقابل ثلاثة انتصارات للسماوي، بينما تعادلا في أربع مباريات. وفي هذه المواجهات حقق العنابي أكبر انتصار على بني ياس بواقع 6-2 في موسم 2017.

لكن بني ياس يقدم عروضاً قوية، إذ فاز في آخر ثلاث جولات على النصر وعجمان والظفرة ولديه 20 نقطة في المركز التاسع.

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