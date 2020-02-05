بالصور.. شاهد نجوم آرسنال يستعرضون حياة الرفاهية في دبي

المصدر: أحمد طارق-دبي

نشر عدد من لاعبي آرسنال الإنجليزي، على حساباتهم الشخصية في "إنستغرام" مجموعة من الصور، أثناء معسكرهم حالياً في دبي، إذ أظهروا حياة الرفاهية التي يستمتعون بها قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ونشر اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي، مجموعة من الصور مع أصدقائه في دبي، وهو يعتلي سيارة رولز رويس، وسط تعليقات عديدة من متابعيه الذين أبدوا إعجابهم بالصور.

أما اللاعب الغابولي بيير أوباميانغ نشر صورة له أثناء استقلاله الدرجة الأولى في الطائرة المتوجهة من العاصمة البريطانية لندن الى دبي، بينما نشر اللاعب الأوروغوياني لوكاس توريرا صورة له على إحدى الشواطئ في دبي، عقب انتهاء الحصة التدريبية للفريق في مجمع ند الشبا الرياضي.

