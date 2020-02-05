معروف: أهديت هدفي في الوصل إلى زوجتي لوفاة والدها

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف لاعب العين، جمال معروف، أنه أهدى هدفه الذي سجله في شباك الوصل السبت الماضي لزوجته حتى تخرج من حالة الحزن عقب وفاة والدها، الذي رحل قبل المباراة بيومين في الولايات المتحدة، فيما أجريت مراسم التشييع قبل اللقاء بيوم واحد، مشيراً إلى أنه خاض اللقاء وهو حزين على رحيله، نظراً لأنه كان في مقام والده.

وفاز العين على الوصل بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 15، وسجل جمال معروف الهدف الخامس في الوقت بدلاً من الضائع.

وأوضح معروف لـ«الإمارات اليوم» أن زوجته طلبت منه المشاركة في المباراة من أجل العائلة، وقال: «طلبت مني الذهاب للمباراة والمشاركة فيها، قالت لي إنه يجب علي ألا أبقى في المنزل حتى لا يزداد حزني على رحيل والدها، وأخبرتني أن الحياة يجب ألا تتوقف، وأن كرة القدم هي مصدر رزق وليست هواية، ويجب ألا تتوقف عن اللعب في مثل هذه الظروف».

وكان معروف احتفل بهدفه في شباك «الإمبراطور» برفع أصبعه السبابة فقط باتجاه السماء بدلاً من طريقته المعتادة منذ وصوله لصفوف «الزعيم»، إذ ظل في كل مرة يحتفل على طريقة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقفز بالهواء والدوران مع تثبيت القدمين وفتح اليدين، وكان معروف دخل في نوبة من البكاء بعد نهاية اللقاء.

وأثنى لاعب فريق العين على والد زوجته الراحل، وقال إنه كان قريباً جداً منه في كل اللحظات الصعبة التي كان يمر بها منذ وفاة والده، وأوضح: «لقد كان نعم الأب بالنسبة لي، كان شخصاً عطوفاً ودائماً ما يقدم لي النصائح، لقد كنت أقوم بمشاورته في كل شؤوني، وبرحيله افتقدت شخصاً مؤثراً في حياتي سواء الشخصية أو حتى الرياضية، لأنه كان يشجعني دائماً».

وحول المواجهة المنتظرة التي تجمع فريقه الحالي العين في مواجهة فريقه السابق الشارقة بعد غدٍ في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، قال جمال معروف: «هي مجرد مباراة مثل بقية المواجهات في الدوري، الفريق الفائز فيها سيحصل على ثلاث نقاط، ولا يوجد هناك أي تحدٍّ خاص أو ما شابه، أنا لاعب في العين وأتطلع لمساعدة فريقي على الفوز».

ويواصل العين صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة تدريباته اليومية استعداداً للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بضيفه الشارقة على استاد هزاع بن زايد في لقاء يسعى من خلاله أصحاب الأرض للاستمرار في نغمة الانتصارات، وسيقع على عاتق مدرب «الزعيم»، البرتغالي بيدرو إيمانويل، تجهيز الفريق واختيار البديل المناسب للاعبه سالم عبدالله الذي سيغيب بداعي الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الوصل.

غير مشغول بتجديد العقد

تحدث اللاعب جمال معروف عن مفاوضاته مع العين لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأكد أن تركيزه فقط منصب على مساعدة «الزعيم» في تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة والاستمرار في تقديم العروض القوية، وأن أي مناقشات حول عقده يتركها لوكيل أعماله، وقال: «أنا أركز في الملعب فقط، وبقية الأمور بيد وكيل أعمالي».

• «برحيل والد زوجتي افتقدت شخصاً مؤثراً في حياتي سواء الشخصية أو الرياضية».