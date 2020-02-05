8 فرق تتأهل إلى ربع نهائي القدم في «الشارقة العمالية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تأهلت ثمانية فرق إلى الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم، ضمن بطولة الشارقة العمالية الثالثة التي تواصلت منافساتها للأسبوع السابع على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، بتنظيم من هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وبمشاركة 120 فريقا تتنافس في خمس ألعاب، هى: كرة القدم والسلة والطائرة والهوكي والكريكيت.

وشقت فرق بروسمارت وشرطة الشارقة ولاكنور الواحة وأصباغ ناشيونال والهوية والجنسية وفاست «أ» والدفاع المدني وإنجازات، طريقها إلى الدور ربع النهائي لكرة القدم، بعد تنافس مثير في دور الـ16.

تابع المنافسات رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة سالم يوسف القصير، الذي أشاد بالمستوى الفني الذي تقدمه الفرق في مجمل المنافسات، مؤكداً في تصريحات صحافية أن النجاح الذي تسطره البطولة حفز هيئة تطوير معايير العمل على تطويرها العام تلو الآخر، بعدما جذبت إلى منافساتها كماً هائلاً من الرياضيين من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة. وأشار إلى أن جميع معايير الأمان والسلامة متوافرة في كل ملاعب البطولة.

وأسفرت نتائج كرة السلة عن فوز فرق «أفيبيل» على أدنوك 78 - 44، و«بيسداك» على «بيئة» 73 - 53، وفاست لمقاولات البناء على «البياد اف سي تي» 58 - 50، ودي بي وورلد على لاكنور 71 – 67، وأرمادو على فالكون باك 20- صفر، وبذات النتيجة فاز الشارقة سكواد على ميدفارما، كما تغلب بيكول أورجون على نيت ريبيرز 68 - 64.

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فريقاً تتنافس في 5 ألعاب، هى: كرة القدم، والسلة، والطائرة، والهوكي، والكريكيت.