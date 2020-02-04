مدرب الظفرة يوضح موقفه من مشاركة اللاعب ياسين البخيت

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعلن مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش أن مشاركة لاعبه الأردني، ياسين البخيت في مواجهة الخميس أمام فريق النصر ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم غير مؤكدة بسبب معاناة اللاعب من إصابة طفيفة وأن الجهاز الفني يبذل مساعي حثيثة من أجل الحاقه باللقاء هو والمدافع عبدالرحمن يوسف.

وقال في المؤتمر الصحافي مساء اليوم: "قد نفقد في المباراة خدمات الثاني ياسين البخيت وعبدالرحمن يوسف بسبب الإصابة، عموماً الجهاز الطبي في النادي حالياً يبذل مساعيه من اجل العلاج ولكن كما أوكد فإن مشاركتهما ستتحدد بشكل نهائي في الحصة التدريبية الختامية اليوم".