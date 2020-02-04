مدرب مسافي: النتائج السلبية انتهت دون رجعة

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أكد مدرب فريق مسافي، المواطن جمال الحساني، أن الخسائر المتكررة لمسافي انتهت دون رجعة، وأن الفريق مقبل على صورة إيجابية، ولا عودة للنتائج السلبية التي عاني منها في المرحلة الماضية. وتعادل مسافي مع التعاون (2-2) في الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى، محققاً ثاني نتيجة إيجابية على التوالي، بعد أن فاز على العربي (2-1) في الجولة قبل الماضية، وكان الفريق قد تلقى ثماني خسائر. وقال الحساني لـ«الإمارات اليوم»: «يمكنني تأكيد أن المرحلة المظلمة لمسافي، التي تعرض فيها الفريق لنتائج سلبية متلاحقة، قد انتهت دون رجعة، وستشاهدون الفريق بصورة مغايرة».