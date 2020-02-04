سرور: مهمة دبا الحصن ليست سهلة رغم الوصول إلى النقطة 24

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سرور، أن وجود فريقه في المركز الثاني لدوري الدرجة الأولى، بالتساوي مع فريق الإمارات برصيد 24 نقطة، لا يعني أن مهمته سهلة للصعود لدوري الخليج العربي، مؤكداً أن الفريق بحاجة لجهود مضاعفة لمواصلة النتائج الإيجابية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مهمة الحفاظ على الوجود في مقدمة ترتيب فرق البطولة ليست سهلة، وتحتاج إلى المزيد من الجهود والإصرار أثناء التدريبات، وأثناء خوض المباريات الرسمية، والتركيز العالي».

وأضاف: «لم يتغير لدينا شيء بخصوص تطلعاتنا، فمازلنا نبني الفريق للمستقبل، وماضون في ذلك، وسنرى المكاسب التي ستتحقق».