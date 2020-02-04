نظافة الشباك ونجاح «الأجانب» أبرز مكاسب الفجيرة في لقاء شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

استعاد الفجيرة النتائج الإيجابية في دوري الخليج العربي بعد التعادل أمام شباب الأهلي، أول من أمس، من دون أهداف، ضمن الجولة 15، وتعد النتيجة إيجابية لـ«الذئاب»، لحاجة الفريق إلى كل نقطة لتحقيق حلم البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين، وخرج الفجيرة بستة مكاسب من المباراة.

نقطة ثمينة

تعتبر نقطة التعادل التي نالها الفجيرة ثمينة، بعد أن أسهمت في رفع رصيده إلى 11 نقطة، تزامناً مع نتائج منافسيه المباشرين على البقاء، إذ ظفر عجمان بثلاث نقاط، وحصل كل من حتا وخورفكان على نقطة لكل منهما، وخسارة جاره اتحاد كلباء.

استثمار الملعب

مهدت نتيجة التعادل أمام المتصدر إلى عودة النتائج الإيجابية للذئاب على ملعبه منذ الفوز الذي حققه على بني ياس (1-صفر) في الجولة العاشرة، والتعادل مع عجمان (1-1) في الجولة 12، ما يمنحه دافعاً قوياً لاستثمار اللعب على ملعبه ووسط جمهوره بشكل أفضل.

مواجهة الأقوياء

كشف الفجيرة، من خلال التعادل مع شباب الأهلي، عن قدرته على الصمود بمواجهة الفرق القوية، حيث منحته النقطة الثمينة قدرة جديدة عند مواجهة فرق الصدارة، خصوصاً أنها ثاني مواجهة قوية بعد الخسارة أمام الوحدة في المباراة، التي كان متقدماً فيها حتى الدقائق الـ10 الأخيرة.

تعزيز الثقة

عززت نتيجة التعادل ثقة إدارة وجمهور الفجيرة بإمكاناته في البقاء بدوري الخليج العربي، تمهيداً لخوضه المواجهتين الحاسمتين مع خورفكان واتحاد كلباء، الفريقين المنافسين له على البقاء.

نظافة الشباك

أكد مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة سعادته بعدم اهتزاز شباك فريقه كما اعتاد في المباريات السابقة، معتبراً ذلك مقدمة إيجابية لنتائج قادمة، تعكس تطور الفريق في التغطية الدفاعية.

نجاح الأجانب

ظهر الغاني اسانتي والبرازيلي جيفرسون بشكل مميز في المباراة، بعد أن تم انتدابهم في الانتقالات الشتوية، وشنوا هجمات خطرة على مرمى ماجد ناصر، ما يعني دقة اختيارات الإدارة.