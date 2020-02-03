تقرير شامل عن انتقالات لاعبي الأندية الإماراتية في فترة الشتاء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أغلق سوق الانتقالات الشتوية أبوابه، اليوم، بعد 27 يوماً شهدت نشاطاً ملحوظاً من أندية دوري الخليج العربي لاسيما في اليوم الأخير، وعلى الرغم من الصفقات الباردة، إلا أن الوصل خطف أبرز الصفقات في اليوم الأخير بالتعاقد مع الألماني الدولي السابق كريستيان تريش (32 سنة، 10 مباريات دولية بالفترة من 2009-2011) القادم من نادي فولفسبورغ في محاولة لدعم خط الوسط الدفاعي، والاستفادة من حصول اللاعب البرازيلي فابيو ليما على الجواز الإماراتي تمهيداً لضمه إلى المنتخب الوطني، ليلعب الفريق في الفترة المقبلة بخمسة لاعبين أجانب ولاعبين مقيمين، وهو ما يدعم الفريق في الفترة المقبلة من عمر الدوري، كما تعاقد النادي حمدان العبيدلي بصفقة انتقال حر.

وفي الوقت الذي غاب فيه فريق الجزيرة عن سوق الانتقالات ليكون الوحيد الذي لم يبرم أي صفقات في يناير، تصدر فريق خورفكان «الميركاتو» بسبع صفقات، منها ثلاث لاعبين أجانب وأربعة مواطنين.

وكان شباب الأهلي قد أشعل السوق في البداية بالتعاقد مع النجم الإسباني كوندي قادما من بني ياس، وضم لاعب النصر خليفة مبارك على سبيل الإعارة، أما لاعب الشارقة ومنتخب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز فانتقل إلى اتحاد كلباء في الساعات الأخيرة من «الميركاتو».

وفي المقابل تعاقد العين مع الدولي الكازاخي بروزهان إسلام خان، بديلا للجزائري مزيان، كما قام حامل لقب الدوري الشارقة بالتعاقد مع لاعبين في الجانب الهجومي هما البرازيلي كايو لوكاس «لاعب العين السابق»، إضافة إلى هداف دوري الهواة اللاعب العماني محمد المربوعي، قادماً من الذيد (أحد أندية الدرجة الأولى).

ولحق النصر بالانتقالات في الساعات الأخيرة قبل غلق الباب بالتعاقد مع مدافع الجزيرة محمد فوزي، إضافة إلى النيجيري أوناه، (لاعب مقيم)، وكان قد استعاد من قبل خدمات اللاعب الحسين صالح، كما ضم لاعب شباب الأهلي أحمد العطاس على سبيل الأعارة.

ومن الأندية التي استغلت الإنتقالات أيضاً فريق عجمان الذي قام بقيد المهاجم الكاميروني سياني، وكان قد تعاقد مع اللاعب في أكتوبر الماضي، وأنهى الوحدة تدعيم الصفقات مبكراً ولم ينتظر حتى اللحظات الأخيرة بالتعاقد مع أربعة لاعبين مواطنين وأجانب، كما تعاقد الظفرة مع الدولي الأردني ياسين البخيت قادماً من اتحاد كلباء.



من جهته، أكد وكيل اللاعبين حمد الدوسري أن سبب عدم وجود صفقات كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية يعود إلى مغالاة الأندية في مطالابتها المالية، ورفض الأندية المنافسة التفريط في لاعبيها المميزين حتى وإن كانوا لا يلعبون بغرض تكديس اللاعبين.

وقال حمد الدوسري، لـ«الإمارات اليوم»: «سوق الانتقالات الشتوية كان بارداً، لأسباب عدة، أبرزها أن المبالغ المالية المطلوبة أعلى من القيمة الفنية للاعب، إذ هناك مبالغة في الأسعار، وعلى سبيل المثال لاعب الظفرة خالد باوزير الذي حصل على عرض للانتقال ولكن نادي الظفرة بالغ في المبلغ المطلوب ليصل إلى ثمانية ملايين درهم، إضافة إلى لاعبي الوصل علي صالح وفابيو ليما اللذين حصلا على أكثر من عرض ولكن الوصل رفض تماماً العروض، أما الصفقات القوية فأعتقد أن نادي الوحدة هو الأقوى والأبرز بسبب الدعم الذي تلقاه».

وأضاف: «خلال الانتقالات الشتوية الميزانيات المالية تكون أقل، ولا يأتي لاعب مميز من نادي خارجي لفترة ستة أشهر فقط وهو ما يجعل الأندية ترفض الدخول في مغامرة أو تتحمل هذه الزيادة المالية، وبالتأكيد اللاعبين الجيدين من خارج الدولة تطلب مبالغ كبيرة للانتقال إلى دوري الخليج العربي».

صفقات الشتاء بدوري الخليج العربي

خورفكان

فيصل المطروشي ( الجزيرة)

فوزي فايز (الشارقة)

محمد هلال (بني ياس)

عيسى العتيبه (بني ياس)

البرازيلي برونو لاماس (سانتا كلارا البرتغالي)

البرازيلي رامون لوبيز (فيجالتا سينداي الياباني)

البرازيلي ريكاردو مينديز (ويسلا بلوك البولندي)

الوحدة

خميس إسماعيل (الوصل)

فارس جمعة (الجزيرة)

الكوري لي ميونغ (سيؤول الكوري)

الكونغولي موبوكو (لييج البلجيكي)

شباب الأهلي

كوندي (بني ياس)

خليفة مبارك (النصر)

الأوزبكي عزيز غانييف

بني ياس

عامر مبارك (النصر)

الأذربيجاني ألميدا (أستانا الكازاخستاني)

الفجيرة

الغاني أساتني (الحزم السعودي)

البرازيلي جيفرسون (يونايتد المالطي)

النصر

الحسين صالح (الوحدة)

أحمد العطاس (شباب الأهلي)

محمد فوزي (الجزيرة)

حتا

حمد المرزوقي (الظفرة)

البرازيلي نيلتون (فيتوريا البرازيلي)

البرازيلي روزا (النصر)

الظفرة

الأردني ياسين البخيت (اتحاد كلباء)

اتحاد كلباء

لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز (الشارقة).

الهولندي نافارون.

العين

الكازاخي إسلام خان (قادما من فريق كايرات الكازخي)

الوصل

كريستيان تريش (قادما من إنغلوشتات الألماني)

حمدان العبيدلي (انتقال حر)

عجمان

الغاني سياني (انتقال حر)

الشارقة

البرازيلي كايو (قادماً من بنفيكا البرتغالي)

العماني محمد المربوعي (العروبة)