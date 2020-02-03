الوحدة يتقدّم إلى المركز الخامس من بوابة الجزيرة

المصدر: أحمد طارق ■أبوظبي

تقدّم الوحدة إلى المركز الخامس، بعدما فاز في «الديربي» على الجزيرة بهدف دون ردّ أحرزه البرازيلي لوكاس بيمينتا، أمس، على استاد محمد بن زايد، في ختام الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد «فخر أبوظبي» عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وابتعد الجزيرة خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب، ولم يستفد من تعثر شباب الأهلي بالتعادل مع الفجيرة، بينما تقدم الوحدة خطوة كبيرة في لائحة الترتيب، بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري.

لم يشرك المدرب الهولندي مارسيل كايزر، اللاعب عمر عبدالرحمن في بداية اللقاء، إذ اعتمد على خلفان مبارك، كما تواصل غياب البرازيلي ماركوس كينو، بينما دفع المدرب الإسباني مانويل خمينيز بالقوة الضاربة في تشكيلة الوحدة، بوجود سيباستيان تيغالي، والكونغولي بأول موبوكو، والكوريين الجنوبيين، لي ميونغ وشانغ ريم.

وكاد «العنابي» أن يحرز الهدف الأول بعد مرور 32 ثانية، عندما مرر موبوكو كرة جميلة خلف مدافعي الجزيرة، لينفرد طحنون الزعابي، لكن علي خصيف أنقذ الكرة قبل أن يسددها لاعب الوحدة في المرمى، بينما رد المغربي مراد باتنا بتسديدة قوية تصدى لها محمد الشامسي (5)، قبل أن يهدر تيغالي فرصة محققة من كرة مررها له إسماعيل مطر، ولكن هداف الوحدة أفرط في المراوغة، ليتدخل الصربي ميلوس كوسانوفيتش ويبعد الكرة من أمام المرمى (8).

وسيطر «العنابي» على مجريات اللعب، وكان الأكثر استحواذاً على الكرة في وسط الملعب، إذ نشط موبوكو ولي ميونغ في إيقاف هجمات صاحب الأرض، بينما كاد اللاعب الكونغولي أن يحرز هدفاً جميلاً من كرة عرضية لعبها محمد برغش، وسدد موبوكو «على الطائر» ولكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى (31)، قبل أن تسفر السيطرة الوحداوية عن إحراز البرازيلي لوكاس بيمينتا الهدف الأول لـ«العنابي» من كرة عرضية لعبها طحنون الزعابي، وحولها اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً برأسه في المرمى (35).

ورغم اعتماد الجزيرة على مراد باتنا وعبدالله رمضان وخلفان مبارك في صناعة اللعب، إلا أن علي مبخوت لم يتلقَّ أي تمريرة أمام المرمى طوال الشوط الأول، بينما كانت أبرز فرصة من كرة مررها رمضان إلى خلفان مبارك الذي سدد الكرة في يد الحارس محمد الشامسي.

وفي الشوط الثاني شارك عمر عبدالرحمن بدلاً من مسلم فايز، في المقابل كاد إسماعيل مطر أن يضيف الهدف الثاني من كرة رائعة مررها موبوكو، وانفرد «سمعة» بالمرمى وسدد كرة قوية، تصدى لها ببراعة علي خصيف وأبعدها إلى ركلة ركنية (48)، بينما واصل خصيف تألقه مجدداً بالتصدي لانفراد تام من تيغالي بعد خطأ فادح من كوسانوفيتش، لكن حارس الجزيرة أبعد الكرة بطريقة رائعة (69)، كما تصدى القائم والعارضة لتسديدتين من «سمعة»، بينما تألق محمد الشامسي ودفاع الوحدة أمام هجمات الجزيرة لتنتهي المباراة بفوز «العنابي».