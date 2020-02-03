ليما يحصل على الجواز الإماراتي.. واتحاد الكرة يحدّث بيانات اللاعب

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أمس، حصول لاعب الوصل، فابيو ليما، على الجواز الإماراتي، لينضم إلى لاعب الوحدة، سيباستيان تيغالي، ولاعب العين، كايو كانيدو، اللذين حصلا على الجواز في الأسبوع الماضي.

وقام الموقع الرسمي لاتحاد الكرة بتحديث بيانات اللاعب فابيو ليما، وتسجيله في قائمة الوصل كلاعب إماراتي.

وسيكون ليما إضافة قوية للمنتخب الوطني، إذ يعد لاعب الوصل من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، في السنوات الأخيرة، بعدما انضم إلى «الإمبراطور» في موسم 2014-2015، وقدّم مع الفريق مستويات رائعة، أسهمت في حصوله على لقب أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي في موسم 2017-2018، بينما كان من أهم أسباب الطفرة الكبيرة التي حدثت في نتائج الوصل في 2017 و2018، بحلول الفريق في المركزين الثاني والثالث في الدوري على التوالي، إضافة إلى التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة ونهائي كأس الخليج العربي في 2018، والتأهل للمرة الأولى في تاريخ النادي إلى دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين في 2017 و2018.

وكان فابيو ليما قد أكد لـ«الإمارات اليوم» في تصريحات سابقة، أنه سيكون فخوراً، في حال حصوله على الجواز الإماراتي، لافتاً إلى أنه يعتبر نفسه لاعباً إماراتياً، خصوصاً أنه لعب ست سنوات في دوري الخليج العربي، مشدداً على أن الجمهور في البرازيل عرفه عن طريق الوصل، والأمر نفسه بالنسبة إلى جمهور دوري الخليج العربي، متمنياً أن يشكل الإضافة المطلوبة للمنتخب الوطني.