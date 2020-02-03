لاحج صالح ينقذ حتا.. ويحرم خورفكان الفوز الثاني

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

أنقذ لاعب حتا لاحج صالح فريقه من الخسارة أمام ضيفه خورفكان، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، بختام الجولة 15 من دوري الخليج العربي، إذ أحرز هدف التعادل في الدقيقة 91 من زمن المباراة، بعدما كان حتا متأخراً بهدف فهد حديد الذي أحرزه لخورفكان في الدقيقة 82، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد حتا إلى النقطة التاسعة، كما حصد خورفكان نقطته الثامنة في البطولة.

وكان خورفكان قد حقق فوزه الوحيد في الدوري في الجولة الماضية على حساب الشارقة.

وواصل حتا أسلوبه نفسه في مباريات الدوري، بعدما استحوذ على مجريات المباراة وكان الأكثر امتلاكاً للكرة، لكنه لم يصل إلى الشباك إلا في مناسبتين الأولى كانت بالدقيقة 51 عن طريق صامويل روزا، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى «تقنية الفيديو» بداعي التسلل.

أما خورفكان فاعتمد على الهجمات المرتدة المنظمة التي كانت أقرب إلى التهديف في الكثير من الأوقات، منها محاولتان للاعب البديل فهد حديد، الذي اشترك في الدقيقة 68 بديلاً للاعب أنطونيو جونير، فأحرز هدف فريقه الأول بالدقيقة 82، كما كان قريباً من إحراز الهدف الثاني من هجمة خطرة في الدقائق الأخيرة، ليؤكد اللاعب أنه بديل ناجح بعدما أحرز هدفين في مباراتين متتاليتين، إذ كان قد أحرز هدفاً في مرمى الشارقة أيضاً، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تمكن لاحج صالح من إدراك التعادل لحتا لتنتهي المباراة بهدف لمثله.