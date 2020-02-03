عجمان يمر على سوق الانتقالات الشتوية من دون صفقات

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعلن نادي عجمان أنه لن يبرم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي يُغلق بابها اليوم.

وقال مدرب عجمان، المصري أيمن المصري، إنه كان يرغب في التعاقد مع لاعب واحد، لكن نظراً لارتفاع أسعار اللاعبين فقد تم صرف النظر عن هذا الأمر.

وأضاف في تصريحات صحافية: «وضعنا أكثر من لاعب في دائرة الترشيحات، لكن المقابل المادي لهم كان مرتفعاً، وخارج سياسة النادي التعاقدية، لذلك فضّلنا ألا نجلب أي صفقات جديد، طالما أنها لن يكون لها مكان في التشكيلة الأساسية».

وكان عجمان تعاقد، في أكتوبر الماضي، مع الكاميروني سيباستيان سياني، لتدعيم مركز خط الوسط، بديلاً عن المالي حامد دومبيا، الذي تم استبعاده بسب الإصابة.

وأوضح الرمادي: «لدينا لاعبون على مستوى عالٍ، ونجد فيهم القدرة على استكمال مسيرتنا في الدوري كما هو مُخطط له».