شباب الأهلي يتعاقد مع الأوزبكي غانييف مقابل 525 ألف دولار

المصدر: أحمد طارق - دبي

تعاقد نادي شباب الأهلي مع اللاعب الأوزبكي، عزيز غانييف، قادماً من ناساف الأوزبكي، حسب ما ذكرت، أمس، وسائل الإعلام الأوزبكية.

وأوضحت صحيفة «داريو» أن شباب الأهلي سيدفع 525 ألف دولار لنادي ناساف، مقابل انتقال غانييف إلى «فرسان دبي»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويضم شباب الأهلي حالياً في صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هم: البرازيلي ليوناردو دي سوزا، والمولدوفي لوفانور هنريكي، والإسباني بيدرو كوندي، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، وعلمت «الإمارات اليوم» أن غانييف سيتم قيده بدلاً من لوفانور، حتى يشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا لاعباً آسيوياً.